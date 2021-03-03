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В Екатеринбурге у дома № 21 по улице Красноуральской нашли труп 50-летнего мужчины. По данным СУ СКР региона, смерть не носит криминальный характер.

В МВД сообщили, что накануне мужчина не ночевал дома, ранее он работал в охране.

- Тревожное сообщение в дежурную часть оп-9 умвд-екб поступило от бригады скорой помощи в 06: 54 часов о том, что у ворот детсада лежит тело мужчины. Сотрудники угрозыска, выезжавшие на место происшествия, оперативно установили личность. Им оказался местный житель - гражданин Веремейчук. полицейские опросили мать мужчины, с которой он проживал. Она пояснила, что сын дома не ночевал. Признаков ограбления оперуполномоченные не обнаружили, - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.