В следующем году в Екатеринбурге может вырасти стоимость проезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 2022 году могут повысить цены на проезд в транспорте. Для этого в текущем году перевозчикам необходимо собрать документы и обратиться в Региональную энергетическую комиссию (РЭК). Соответствующее поручение им дал вице-мэр города Алексей Бубнов.

- Решение в любом случае будет принимать РЭК. О том, насколько будет повышен проезд речи пока не идет. Во-первых, это тоже будет определять РЭК, во-вторых, экономическое обоснование со стороны транспортных предприятий еще не готово, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Однако, как пишет ИА «Уральский меридиан», по словам Алексея Бубнова, повышение может составлять около 5-10%. А это значит, что стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти до 31 рубля.