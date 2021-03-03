Санкции США будут действовать как минимум год Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Американские власти накануне, 2 марта 2021 года ввели дополнительные санкции против России в связи с отравлением Алексея Навального. В санкционный список попал Центральный научно-исследовательский институт (48 ЦНИИ) Минобороны в Екатеринбурге. Организации и лица, попавшие под дополнительные санкции, опубликованы на сайте Госдепартамента США.

- Санкции вступят в силу после публикации уведомления Федерального реестра и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть сняты только по истечении этого 12-месячного периода, если исполнительная власть определит и подтвердит Конгрессу, что правительство России выполнило несколько условий, включая предоставление надежных гарантий, что не будет применять химическое или биологическое оружие в нарушение международного права и не будет применять смертоносное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан, - указано на сайте Госдепартамента.

Также в санкционный список внесли также 27 научный центр Минобороны России, 33 центральный НИИ Минобороны России и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).