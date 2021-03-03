Командира, подозреваемого в хранении наркотиков, отстранили от исполнения служебных обязанностей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге командира одного из взводов ДПС ГИБДД задержали с наркотиками во время дежурства. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, у 40-летнего капитана нашли сверток, в котором, как позже показала экспертиза, был мефедрон массой 0,223 грамма.

- Операция по его изобличению проводилась 1 марта в 18:10 на улице Щорса в областном центре. При осмотре места происшествия сыщики обнаружили сверток с веществом серого цвета, - рассказал Валерий Горелых. - По факту ЧП с личным составом центральный аппарат ГУ МВД области примет также жесткие меры реагирования дисциплинарного характера и в отношении непосредственных руководителей подозреваемого за просчеты в профилактической работе.

Командира, подозреваемого в хранении наркотиков, отстранили от исполнения служебных обязанностей. После проверки он будет уволен из органов внутренних дел. Кроме того, он будет привлечен к уголовной ответственности.