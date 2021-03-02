В Нижнем Тагиле госпиталь имени Тетюхина остался без государственной поддержки

Люди годами стоят в очередях и ждут, когда им сделают операцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле врачи госпиталя имени Тетюхина написали открытое письмо губернатору Свердловской области. В нем они пожаловались, что их медучреждение осталось без государственной поддержки, хотя в 2019 году Евгений Куйвашев поручал правительству региона обеспечить больнице государственные заказы. Люди годами стоят в очередях и ждут, когда им сделают операцию. Подпись под документом оставили более 200 человек.

- В настоящее время областное правительство не может обеспечить даже 50% нагрузки на медиков, а контракты, которые выносятся на тендеры, невыгодны для больницы, - сообщает издание ТагилСити со ссылкой на пресс-службу госпиталя.

В 2020 и 2021 году министерство здравоохранения Свердловской области не выделило квот на сложные протезирования суставов. Медики госпиталя Тетюхина считают это неприемлемым. По их мнению, из-за отказа от финансирования они теряют авторитет, а имеющиеся ресурсы не являются эффективными.

Ранее госпиталь Тетюхина добивался «ковидных» доплат сотрудникам через прокуратуру. Минздрав Свердловской области обязали выплатить больше 17 миллионов рублей.