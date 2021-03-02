СвЖД и муниципалитеты Свердловской области договорились объединить усилия для предупреждения травмирования в зоне движения поездов

Свердловская железная дорога реализует комплексную программу, направленную на предупреждение травматизма граждан в зоне движения поездов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очередном заседании межведомственной рабочей группы по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте, которое прошло в режиме видеоконференции 20 февраля, руководители Свердловской железной дороги и муниципальных образований Свердловской области обсудили программу мероприятий, направленных на предупреждение случаев травмирования граждан в зоне движения поездов. Во встрече также участвовали руководители Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, Управления на транспорте МВД России по УрФО, представители других структур и ведомств.

В частности, СвЖД и администрация Каменск-Уральского городского округа утвердили план совместных мероприятий по организации безопасного перехода граждан через железнодорожные пути на перегоне Каменск-Уральский – УАЗ.

Муниципалитет планирует оборудовать ограждения вдоль участков автомобильных дорог по улицам Железнодорожной и Гагарина, чтобы исключить проход к местам несанкционированных переходов через пути, а также провести ремонт и устройство тротуаров, пешеходных ограждений и безопасных переходов на улицах Октябрьской, Каменской, Алюминиевой в направлении организованных переходов через железную дорогу. СвЖД, в свою очередь, обеспечит ликвидацию несанкционированных переходов через пути на данном перегоне, установит предупреждающие плакаты и светозвуковые информаторы. На санкционированном пешеходном переходе – на железнодорожном переезде по улице Октябрьской – смонтирует звуковую сигнализацию.

Во взаимодействии с администрацией муниципального образования город Ирбит достигнуты договоренности о рассмотрении вариантов создания для горожан дополнительного безопасного перехода через железнодорожные пути на перегоне Ирбит – 194 км.

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Свердловская железная дорога реализует комплексную программу, направленную на предупреждение травматизма граждан в зоне движения поездов. В нее входят как технические, так и профилактические мероприятия. Для безопасного нахождения граждан на транспортных объектах СвЖД проводит ремонт пешеходных мостов и настилов, обустройство современных пешеходных переходов через пути, обновляет системы освещения на станциях, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности. Одновременно сотрудники СвЖД проводят профилактические акции, направленные на формирование у взрослых и детей культуры поведения на объектах железной дороги, проводят совместные рейды с транспортной полицией по пресечению нарушений правил безопасности в зоне движения поездов.