Ждала, когда она отвлечется: в Екатеринбурге женщину осудят за кражу карты пенсионерки

Женщина успела списать с карты пенсионерки больше трех тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить женщину, которая украла у пенсионерки банковскую карту и совершила несколько покупок. 65-летняя женщина обратилась в полицию 1 марта, она рассказала сыщикам, что потеряла свою карту, а затем обнаружила, что неизвестные списали с нее больше трех тысяч рублей. После этого она заблокировала «пластик».

- Полицейские оперативно задержали горе-воришку. Им оказалась местная жительница, которую ранее судили за преступления средней тяжести. Она уже созналась в содеянном, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Преступница рассказала, что заприметила пенсионерку в магазине, она дождалась, когда жертва отвлечется, и украла у нее карту. В этом же магазине она приобрела несколько товаров. Сейчас женщину поместили под стражу, ей грозит до шести лет лишения свободы.