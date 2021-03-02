Администрация Нижнего Тагила уже провела торги и заключила контракт на реконструкцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на ремонт моста на Циолковского выделят 600 миллионов рублей. Эта сумма составит половину из средств, которую направят на ремонт и реконструкцию дорог. Аварийный путепровод на Циолковского связывает промышленную часть города с жилыми кварталами и культурным центром. Движение здесь ограничено для безопасности автомобилистов, при этом мостом ежедневно пользуются тысячи людей.

- Администрация Нижнего Тагила уже провела торги и заключила контракт на реконструкцию моста, организовала необходимые подготовительные работы, - сообщают в мэрии города.

Деньги на реконструкцию путепровода получат благодаря губернатору Свердловской области. Понимая, что у города нет финансовой возможности для таких масштабных проектов, в октябре 2020 года он обратился за помощью к вице-премьеру Марату Хуснуллину.