На что обратить внимание при выборе фена: рассказывают в Polaris

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Задумывались ли вы, почему даже самая тщательная укладка в домашних условиях проигрывает простой салонной сушке волос? Все дело в фене. Профессиональный фен не только сушит волосы, но и ухаживает за ними.

На рынке представлены сотни моделей фенов, треть из них заявляются как профессиональные. Однако при проверке оказывается, что требованиям высококлассных стилистов соответствуют немногие. Как же выбрать? Рассмотрим важные критерии выбора на примере фена Polaris PHD 2099ACi из линейки Argan Therapy PRO.

1. Мощность

Мощность фена влияет на температуру и скорость подачи воздуха, которые в свою очередь отражаются на сушке волос. Снизить эти параметры всегда можно с помощью переключателя, а вот повысить без замены фена уже не получится. Мощный профессиональный фен сушит быстрее, и при грамотном выборе режима сделает это бережно, не пересушив волосы и кожу головы.

В модели Polaris PHD 2099ACi установлен профессиональный АС-мотор (2000 Вт). Фены с таким мотором служат дольше и не подвержены «сгоранию» благодаря автоматическому отключению.

2. Забота о здоровье волос

Кроме сушки волос в разы быстрее, на качество прически может также повлиять режим ионизации. С ним волосы меньше электризуются и не пушатся, как от обычного фена.

Фен Polaris PHD 2099ACi оснащен встроенным генератором ионов, который снимает статическое электричество, придает волосам дополнительный блеск и предупреждает ломкость волос. Таким образом, заботясь о здоровье волос.

3. Режим и скорость

Важное преимущество профессионального фена — укладка при помощи различных температурных режимов, что избавляет от необходимости использовать химические средства для волос. Умельцам такой фен заменяет и утюжок для волос, так как нужный напор воздуха и специальная насадка идеально выпрямляют волосы.

Настройка режимов (три температурных и два скоростных) работы у Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO позволяют подобрать наиболее комфортные условия сушки для различных типов волос.

4. Дополнительные функции

Профессиональный прибор способен даже самые непослушные волосы заставить лежать в нужном положении, для этого в комплекте идут дополнительные насадки-концентраторы. Они упрощают процесс укладки и создания локонов.

Особенностью Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO являются две дополнительные насадки-концентраторы: диаметром 9 мм и ультраузкая – всего 6 мм. Они создают мощные тонкие струи для проработки конкретных прядей, не затрагивая уже уложенные волосы. Также важным фактором красивой укладки является наличие режима холодного обдува, который важен для закрепления укладки. В фене PHD 2099ACi он включается одним нажатием.

5. Безопасность и комфорт

Мобильность фена – важный критерий его безопасного использования. Длинный провод позволяет беспрепятственно перемещаться вокруг клиента или по помещению даже при неудобном расположении розеток, а шарнирное крепление провода не дает проводу путаться.

В модели Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO удлиненный шнур 3 м, шарнирное крепление и предусмотрен специальный крючок для подвешивания. Для удобного очищения предусмотрена съемная решетка воздухозаборника. Кроме того, фен эргономичен и легок по весу – всего 565 грамм.

Матовое покрытие корпуса PHD 2099ACi создано по технологии Soft Touch, что делает фен приятным на ощупь, а рукоятка не скользит в руке. Покрытие Soft Touch вкупе со стильным и минималистичным дизайном является особенностью всех приборов линейки Argan Therapy PRO.

6. Гарантия надежности

Если, пройдя наш чек-лист, вы так и не определились с выбором — рекомендуем обратить внимание на модель с бо льшим сроком гарантии. В пользу фена Argan Therapy PRO говорит предоставляемая производителем 3-х летняя гарантия.