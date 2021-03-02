На севере Урала инспекторы ДПС спасли пару на «Волге», у которой сломалась машина

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

На севере Свердловской области инспекторы ДПС пришли на помощь водителю, у которого в мороз сломалась машина. Накануне, когда в столбики термометров в регионе опустились до -30 градусов, экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта Александра Аникина и прапорщика Владимира Кострубова патрулировали дорогу под Ивделем. В какой-то момент они заметили на обочине «Волгу» с открытым капотом. Водитель авто вместе со своей женой ехал из Екатеринбурга в Нягань.

- Мужчина обнаружил, что в машине произошла поломка, а из-за позднего времени суток он не может приобрести запчасти для устранения неисправности, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Инспекторы пересадили семейную пару в служебный автомобиль, чтобы согреться. Также они установили, что в «Волге» вышел из строя натяжитель ремня генератора, помпа и гидроусилителя руля. Автоинспекторы обратились к своим знакомым, которые привезли необходимые детали. Кроме того, полицейские помогли устранить поломку, а водитель смог поехать дальше.