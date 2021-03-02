В Екатеринбурге корпус городской больницы № 14 возвращается к плановой работе

Почти год корпус принимал пациентов, зараженных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к неотложной и экстренной помощи возвращается терапевтический корпус городской больницы № 14. Об этом рассказал уральский депутат Алексей Вихарев на своей страницу в социальных сетях. Почти год корпус принимал пациентов, зараженных коронавирусом, и выполнял роль ковидного госпиталя, за это время было госпитализировано почти две тысяч человек.

- Количество поступающих с новой коронавирусной инфекцией снижается, стационар возвращается к штатному режиму работы, - сообщил заместитель руководителя по лечебной работе Алексей Мартынов.

В корпусе подготовили 111 стационарных коек, из них 6 реанимационные. Во время госпитализации пациентам будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус. При этом закрытие госпиталя в терапевтическом отделении не отразится на других зараженных, так как еще два корпуса больницы принимают людей ежедневно.