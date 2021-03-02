Народное тестирование по записи в 1 класс в Екатеринбурге: когда пройдет

В первые класс пойдут больше 21 тысячи учеников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 апреля 2021 года начинается прием заявлений в 1 классы. За парты сядут 21,5 тысячи учеников.

За неделю до официального приема детей в первые классы – 23 марта на сайте Госуслуг пройдет официальное Народное тестирование, на котором родители смогут в тестовом режиме записать детей в школу. С помощью тестирования родители смогут понять, как устроена система записи, как подгружать данные и заполнять заявления.

Разработчики, в свою очередь, после этого успеют устранить в системе недочеты и ошибки. Также систему проверят на возможность устойчиво работать во время наплыва посетителей.

Как записать ребенка в 1 класс

1 апреля – 30 июня: прием заявлений по прописке. Написать заявление можно на сайте Госуслуг, сайтах школ, через МФЦ, заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России.

С полуночи 1 апреля электронные заявления могут подать родители будущих учеников Ленинского, Верх-Исетского и Кировского районов.

С 6 часов утра 1 апреля к ним подключатся родители учеников Орджоникидзевского и Чкаловского районов, а с 7 часов утра – жители Октябрьского и Железнодорожного районов.

Документы будут принимать до 30 июня, после чего в школах сформируют приказы о зачислении, которые родителям выдадут с 1 по 5 июля 2021 года.

Внимание: не будет отдельных дат для подачи заявлений в первый класс для льготных категорий.