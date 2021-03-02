В Екатеринбург привезли 101 тонну цветов для букетов к 8 марта

Крупную партию собирали со всех уголков нашей планеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург прибыла крупная партия свежих цветов, их используют в изготовлении подарков на 8 марта. В уральскую столицу самолетом доставили 101 тонну будущих букетов: в состав хрупкого груза входят тюльпаны, розы, хризантемы, орхидеи, лилии. Стоимость партии оценили в четыре миллиона долларов.

- Цветы для уралочек, как и в прошлом году, выращены на плантациях Эквадора, Испании, Италии, Кении, Колумбии, Израиля, Эфиопии, Таиланда, Зимбабве, ЮАР и Танзании. В прошлом году в Екатеринбург привозили цветы еще из Суринама, - рассказывают в пресс-службе Уральской электронной таможни.

Напомним, с начала февраля через Уральскую электронную таможню прошло 504 тонны цветочной продукции. Это и свежесрезанные цветы, и растения в горшках.