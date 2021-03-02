Стала известна дата нового боя уральского бойца Ивана Штыркова

В активе Ивана Штыркова 20 профессиональных поединков, в 17 из которых он одержал победу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский боец смешанных единоборств Иван Штырков узнал дату следющего боя. Поединок против Марата Гугова состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Участник команды «Архангел Михаил» проведет встречу в рамках турнира лиги АСА, Иван Штырков выступает в весовой категории до 93 килограммов.

- Гугов станет первым соперником Ивана на пути к титулу чемпиона организации. Все семь побед Мурат одержал досрочно, однако, как и Иван, он уступил в своем последнем поединке, - рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Напомним, что в активе Ивана 20 профессиональных поединков, в 17 из которых он одержал победу. Сейчас боец по прозвищу «Уральский Халк» находится на сборах в Дагестане.

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