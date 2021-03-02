В Нижнем Тагиле школьникам подсказали, за кого голосовать на выборах в молодежный парламент

Детей в уральских школах учат управляемой демократии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце февраля прошли выборы в молодежный парламент Свердловской области. Одним из кандидатов стал выпускник одной из школ Нижнего Тагила. Нынешним ученикам образовательного учреждения практически в приказном порядке сказали голосовать за тагильчанина. Это возмутило и учеников, и их родителей.

Указание на голосование пришло в мессенджере 11-классникам школы в Ленинском районе 28 февраля. После голосования каждому ученику нужно было отчитаться перед классным руководителем. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

«Проходят выборы в молодежный парламент. Мы голосуем за нашего выпускника. Зарегистрируйтесь на этих выборах, мне отчитаться надо. После голосования нужно написать классному руководителю», - такое сообщение в мессенджерах.

Ученики в ответ возмутились такому требованию. По их словам, они не знают не само кандидата, ни его программы действий в случае избрания.