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На Урале порнограф-педофил развратил в бане двух мальчиков

Мужчину поймали за распространение запрещенного видео, но это были не самые страшные его преступления
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Мужчину отправили под стражу

Мужчину отправили под стражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стражи порядка в городе Кушва Свердловской области в середине февраля 2021 года поймали 53-летнего местного жителя, которого заподозрили в распространении порнографии с участием детей.

На мужчину возбудили уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ, после чего отправили под стражу. Опытные сыщики в ходе расследования установили, что распространение «запрещенной клубнички» - не самое страшное злодеяние жителя небольшого уральского городка.

Оказалось, что мужчина в июне 2019 года в бане своей бывшей сожительницы совершил развратные действия в отношении ее детей – мальчиков 12 и 11 лет. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил информированный источник. После этого на педофила возбудили еще два уголовных дела.

В настоящий момент мужчина остается под стражей.

ЧП