Горожане пожаловались на появлении в воздухе едкого дыма и неприятного запаха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская природоохранная прокуратура проводит проверку после появления информации о возможном нарушении законодательства об охране атмосферного воздуха при выбросе вредных загрязняющих веществ на территории Екатеринбурга. Накануне горожане пожаловались на появлении в воздухе едкого дыма и неприятного запаха.

К проведению проверки прокуратура привлекла специалистов Министерства природных ресурсов и экологии и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.Специалисты возьмут пробы воздуха и проведут исследование, чтобы установить причины загрязнения атмосферного воздуха.

- По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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