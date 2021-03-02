Погрузка на Свердловской железной дороге в феврале выросла на 3,4%

Фото: предоставлено СвЖД

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в феврале 2021 года составила 11,3 млн тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за февраль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 5,4% и составил 16 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 4,1%, до 20,6 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-февраль 2021 года, по оперативным данным, составила 23 млн тонн (+5,6% к уровню аналогичного периода 2020 года). За два месяца на СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 6,5 млн тонн (-5,1% к январю-февралю 2020 года);

- строительных грузов – 3,5 млн тонн (+4,8%);

- черных металлов – 1,7 млн тонн (+5,5%);

- лома черных металлов – 0,3 млн тонн (+4,3%);

- руды железной и марганцевой – 1,9 млн тонн (-0,9%);

- химических и минеральных удобрений – 2,9 млн тонн (рост в 1,3 раза);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 1,7 млн тонн (рост в 1,6 раза);

- цемента –0,4 млн тонн (рост в 1,2 раза);

- лесных грузов – 0,3 млн тонн (-8,5%);

- руды цветной и серного сырья – 0,8 млн тонн (-15,9%);

- химикатов и соды –0,6 млн тонн (+4,9%);

- кокса – 0,4 млн тонн (+14,9%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 33,6 млрд тарифных тонно-км (-3,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 42,9 млрд тонно-км (-1,7%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в феврале 2021 года составила 96,7 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года. Грузооборот за февраль 2021 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% и составил 195,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,6% и составил 247,6 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-февраль 2021 года, по оперативным данным, составила 197,8 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 407,1 млрд тарифных тонно-км (соответствует показателю аналогичного периода прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 517,5 млрд тонно-км (+0,1%).