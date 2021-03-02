Екатеринбуржец убил возлюбленную после встречи одноклассников

Фото: СК по Свердловской области

Екатеринбуржца отправили на восемь лет в исправительную колонию строгого режима за убийство возлюбленной. Трагедия произошла после встречи одноклассников. По версии следствия, в ночь на 26 февраля 2020 года мужчина вместе с несколькими товарищами, с которыми раньше вместе учился и сожительницей распивал алкоголь в квартире на улице Ереванской. После того, как гости ушли, у пары возник конфликт.

- На почве ссоры мужчина вооружился хозяйственно-бытовым ножом и причинил им потерпевшей несколько ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в СК по Свердловской области.

Фото: СК по Свердловской области

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, осужденного мужчину зовут Владимир. Сразу после того, как он ранил возлюбленную, он вызвал скорую, но, к сожалению, уже было поздно. Ранее екатеринбуржец к уголовной и административной ответственности не привлекался. Соседи и коллеги характеризовали его только положительно. А до заключения под стражу он ухаживал за престарелой матерью.