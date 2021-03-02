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Общество

В Свердловской области повысилось качество питьевой воды

Рассказываем, в каких муниципалитетах вода стала лучше
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Всего за год питьевая вода нормативного качества стала доступна более чем для 150 тысяч уральцев

Всего за год питьевая вода нормативного качества стала доступна более чем для 150 тысяч уральцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области повысилось качество питьевой воды. Об этом рассказали в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. По данным ведомства, уровень обеспеченности жителей Свердловской области качественной питьевой водой в 2020 году достиг показателя в 78,2%, что на 1,6% выше результатов прошлого года.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, вода стала лучше, например, в Кировграде, где ввели в эксплуатацию современную станцию водоподготовки, в Верхней Туре, где завершилось строительство водозаборных сооружений и в Верхотурье, где установлены модульные водоочистные сооружения на нескольких скважинах питьевого водоснабжения и водозаборных узлах. Всего за год питьевая вода нормативного качества стала доступна более чем для 150 тысяч уральцев.

- Параллельно с этим, в населенных пунктах области продолжается системная работа по ремонту магистральных и квартальных сетей. При капремонте многоквартирных домов осуществляется замена внутридомовых инженерных коммуникаций. В совокупности все это позволяет доставить питьевую воду надлежащего качества непосредственно до потребителя, - рассказали в департаменте информационной политики.

В этом году планируется завершить модернизацию и перевод системы водоснабжения Кушвы с открытого водозабора на подземный источник Половинкинского водохранилища, а также поэтапно – в режиме пуско-наладки – начать выдачу в сеть очищенной воды с модернизированной насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища в Первоуральск.

Кроме того, в планах завершение разработки документации на строительство станции водоподготовки «Южная» и инженерных коммуникаций в поселке Черноисточинск до Нижнего Тагила.