Всего за год питьевая вода нормативного качества стала доступна более чем для 150 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области повысилось качество питьевой воды. Об этом рассказали в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. По данным ведомства, уровень обеспеченности жителей Свердловской области качественной питьевой водой в 2020 году достиг показателя в 78,2%, что на 1,6% выше результатов прошлого года.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, вода стала лучше, например, в Кировграде, где ввели в эксплуатацию современную станцию водоподготовки, в Верхней Туре, где завершилось строительство водозаборных сооружений и в Верхотурье, где установлены модульные водоочистные сооружения на нескольких скважинах питьевого водоснабжения и водозаборных узлах. Всего за год питьевая вода нормативного качества стала доступна более чем для 150 тысяч уральцев.

- Параллельно с этим, в населенных пунктах области продолжается системная работа по ремонту магистральных и квартальных сетей. При капремонте многоквартирных домов осуществляется замена внутридомовых инженерных коммуникаций. В совокупности все это позволяет доставить питьевую воду надлежащего качества непосредственно до потребителя, - рассказали в департаменте информационной политики.

В этом году планируется завершить модернизацию и перевод системы водоснабжения Кушвы с открытого водозабора на подземный источник Половинкинского водохранилища, а также поэтапно – в режиме пуско-наладки – начать выдачу в сеть очищенной воды с модернизированной насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища в Первоуральск.

Кроме того, в планах завершение разработки документации на строительство станции водоподготовки «Южная» и инженерных коммуникаций в поселке Черноисточинск до Нижнего Тагила.