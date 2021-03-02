Самбисты УГМК завоевали девять медалей на чемпионате России

Фото: пресс-служба УГМК

В общей сложности девять наград различного достоинства завоевали спортсмены КС УГМК (Верхняя Пышма) на прошедшем в Оренбурге чемпионате России по самбо – главном национальном турнире страны. На их счету – одна золотая, три серебряные и пять бронзовых медалей. Максимального результата добился Уали Куржев (до 79 кг), выигравший свой очередной титул чемпиона России.

- Он уверенно двигался по турнирной сетке, а особенно ярким получился финал, где Куржев фактически только одними подножками и подсечками досрочно одержал верх над Аскербием Гербековым из Карачаево-Черкессии. По всеобщему признанию, этот поединок можно смело изучать в качестве видеопособия, насколько четкими и отточенными были движения и приемы чемпиона. При этом мало кто догадывался, что на решающую встречу Куржев вышел со сломанным ребром, - рассказали в пресс-службе УГМК.

Фото: пресс-служба УГМК

Бронзовых медалей удостоились брат-близнец Уали – Али Куржев, а также Денис Суханов.

Пятое подряд «серебро» российского чемпионата - в активе Владимира Гладких (до 58 кг). Все пять раз его соперником по финалу был москвич Саян Хертек. В их традиционно упорном и напряженном поединке Владимир уступил с минимальным счетом 0-1.

Фото: пресс-служба УГМК

Серебряная медаль досталась единственной представительнице прекрасной половины человечества в нашей команде – Анне Балашовой (до 80 кг). Анна стартовала так, что на предварительной стадии как будто бы и не замечала своих соперниц, настолько явным было превосходство титулованной спортсменки.

- Однако в финале Балашовой пришлось очень тяжело - там она наткнулась на сопротивление весьма мастеровитой Жанары Кусановой, к тому же хозяйки ковра. Борьба получилась абсолютно равной, с обоюдными шансами на победу, но в итоге с минимальным преимуществом в один балл ее праздновала Кусанова, - рассказали в пресс-службе УГМК.

Фото: пресс-служба УГМК

Впервые на чемпионатах страны столь высоко поднялся Иван Панюхин – обладатель «серебра» в категории до 53 кг. Дебютант Данир Шамсутдинов завоевал в этом весе бронзовую медаль. Любопытно, что две недели назад Данир тоже получил «бронзу», только на молодежном первенстве страны. Наконец, тоже в статусе бронзовых призеров чемпионата России возвращаются домой Данил Пономаренко (до 64 кг) и супертяж Артур Хапцев (98+ кг).

Отметим, что чемпионат России в этом году впервые проходил по новым международным правилам самбо FIAS и в новых весовых категориях. Его победители должны будут отправиться на чемпионат мира в ноябре в Москву, а финалисты - на европейский чемпионат в мае в Лимасол (Кипр).