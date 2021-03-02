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На Урале водителю школьного автобуса выплатят миллион за потерю глаза

Мужчина получил травму во время покоса травы на территории учебного заведения
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Вячеслав работал водителем школьного автобуса на протяжении восьми лет, пока не получил травму

Вячеслав работал водителем школьного автобуса на протяжении восьми лет, пока не получил травму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области водителю школьного автобуса МАОУ «Сладковская СОШ» выплатили миллион рублей в качестве моральной компенсации за потерю глаза. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Вячеслав работал водителем школьного автобуса на протяжении восьми лет. В августе 2019 года директор школы, в которой он трудился, попросил мужчину скосить траву возле учебного заведения. Во время работы Вячеслав почувствовал, что ему в глаз попал сор.

- В тот же вечер мужчина обратился в больницу, но там ничего не нашли, больничный лист не открыли. Еще два дня он выходил на работу, но боль в глазу не проходила, и на третий день Вячеслав был вынужден обратиться в «Байкаловскую ЦРБ», где ему был поставлен диагноз «язва роговицы левого глаза, - рассказали в пресс-службе суда.

Вячеслав поехал на лечение в Екатеринбург, однако спасти глаз не удалось - его пришлось удалить. После этого мужчина подал иск в районный суд с целью взыскать с МАОУ «Сладковская СОШ» компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей. Мужчина указал, что ему был установлен глазной протез, из-за чего его образ жизни сильно изменился. Кроме того сейчас он испытывает постоянные головные боли в области глаза.

Слободо-Туринский районный суд удовлетворил требования Вячеслава частично. Со школы была взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей и 5 300 рублей судебных расходов. Однако бывший водитель школьного автобуса не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Сейчас школа должна выплатить мужчине 1 миллион рублей.