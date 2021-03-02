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Общество

Не беспокойтесь, это проверка: в Свердловской области включат сирены

Оповещение, предназначенное при возникновении ЧС, свердловчане услышат завтра утром
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Электросирены сработают во всех городах региона

Электросирены сработают во всех городах региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области завтра, 3 марта в регионе проверят системы, которые предназначены для оповещения населения в случае возникновения ЧС. Об этом предупредили спасатели МЧС.

- В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Электросирены сработают во всех городах региона с 10:40 до 10:43 местного времени. Также специалисты проверят перехвата телерадиоэфира с 10:43 до 10:44.