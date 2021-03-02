Не беспокойтесь, это проверка: в Свердловской области включат сирены

Электросирены сработают во всех городах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области завтра, 3 марта в регионе проверят системы, которые предназначены для оповещения населения в случае возникновения ЧС. Об этом предупредили спасатели МЧС.

- В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Электросирены сработают во всех городах региона с 10:40 до 10:43 местного времени. Также специалисты проверят перехвата телерадиоэфира с 10:43 до 10:44.