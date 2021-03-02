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Александр Высокинский назвал условия для строительства канатной дороги в Екатеринбурге

Заместитель губернатора считает, что проект нужно обсудить с горожанами
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Александр Высокинский на посту заместителя губернатора продолжает поддерживать идею строительства канатной дороги

Александр Высокинский на посту заместителя губернатора продолжает поддерживать идею строительства канатной дороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский рассказал, что будет с его идеей строительства канатной дороги. Экс-мэр отметил, что проект ему по-прежнему нравится, но его нужно обсуждать с нынешним главой города и горожанами.

- Если мы строим трамвайную линию, нужно строить путепровод. Сейчас, например, рассматривая запуск трамвая на Щербакова, мы понимаем, что нужно строить развязку, которая стоит миллиард. А когда мы пролетаем на канатной дороге - это может быть дешевле и интереснее. Надо с горожанами садиться, обсуждать и смотреть по их приоритетам, - рассказал Александр Высокинский.

Напомним, что об идее строительства канатной дороги в Екатеринбурге заговорили еще в 2018 году. Годом позже проект канатной дороги предложил мэрии генконсул Франции Пьер-Алэн.

- Проект, который я сегодня имею честь предложить, разработан французской компанией и был представлен на международной выставке «Иннопром-2019», где имел положительные отклики. Данный проект предполагает строительство канатной дороги наземного расположения, что наименее затратно в сравнении с подземным строительством, - рассказывал Генеральный консул Франции.

После этого Александр Высокинский, говоря о планах на 2020 год, заявлял, что идея канатной дороги будет рассмотрена. На тот момент предлагалось два перспективных маршрута: от микрорайона Академический до Ботаники и от Драмтеатра через Городской пруд до улицы Первомайской.