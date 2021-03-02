Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших программ автокредитования

Фото: предоставлено банком Уралсиб

Программа «Зеленый свет» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших программ автокредитования для покупки новых автомобилей, подготовленного аналитической компанией Frank RG.

Для этого исследования аналитики Frank RG взяли 10 самых продаваемых, по данным «Автостат», автомобилей в 2020 году стоимостью не менее 1 млн рублей. Для каждой модели были выбраны пять лучших программ автокредитования московских банков с самой низкой процентной ставкой.

В итоговых мини-рейтингах банки и программы ранжированы по ставке, которую можно получить при условии оформления полиса КАСКО. При этом оформление страхования жизни, а также стоимости автомобиля (GAP) – не должно быть обязательным требованием по программе. Программа «Зеленый свет» Уралсиба вошла в Топ-3 программ по всем анализируемым автомобилям.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Одним из ключевых драйверов роста стало масштабирование бизнеса и увеличение географии продаж. Была расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширен агентский функционал автосалонов-партнеров, что позволило клиентам значительно ускорить процесс покупки автомобиля. Рост поддержало и участие Банка в государственных программах поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также запуск новых промо-программ для премиального сегмента и автомобилей с пробегом. Также в период самоизоляции были расширены возможности онлайн-сервисов, введено выездное обслуживание и запущен комплекс мер поддержки для клиентов Банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».