Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали подозреваемого в кражах телефонов на Уралмаше. Мужчина высматривал на улицах района в основном молодых девушек, которые разговаривали по мобильнику, вырывал его из рук и сбегал. Таким образом, по данным полиции, он ограбил прохожих 24, 25 и 26 февраля.

- Потерпевшими оказались жительница Екатеринбурга 1984 года рождения, студентка первокурсница одного из колледжей 17 лет, а также учащаяся 8 класса лицея, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Задержали подозреваемого после обращения в полицию одной из жертв грабителя - 22-летнего молодого человека. Екатеринбуржец рассказал полицейским, что неизвестный напал на него у дома № 70 на улице Победы и описал его приметы.

Подозреваемым в кражах оказался нигде неработающий житель Екатеринбурга 1981 года рождения. Он был доставлен в полицию, где дал признательные показания. Всего грабитель украл телефонов на сумму около 50 тысяч рублей. Двум екатеринбуржцам телефоны вернули, один мобильник не нашелся и еще один подозреваемый успел продать.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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