Под Алапаевском на территории заброшенного завода из-за обрушения стены погиб подросток

Заброшенный завод, где и случился инцидент. Фото: СУ СК России по Свердловской области

В поселке Верхняя Синячиха Свердловской области на территории заброшенного металлургического завода погиб 16-летний подросток. Трагедия произошла 1 марта. По предварительным данным на мальчика обрушилась бетонная стена. Следственный отдел Алапаевска возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного выполняется комплекс необходимых следственных действий по выяснению всех обстоятельств трагедии. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Следователям предстоит выяснить причины и условия, которые привели к гибели несовершеннолетнего. Также будет принят комплекс мер, чтобы не допустить подобные происшествия вновь.