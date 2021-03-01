В Нижнем Тагиле определили внешний вид стелы «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле выбрали эскиз стелы «Город трудовой доблести», такое звание населенному пункту присвоили в 2020 году. Победителя определяли среди 20 проектов-финалистов, учитывалось общественное мнение, а также голоса глав городов трудовой доблести. Лучший проект представляет собой 19-метровую гранитную колонну с гербом города.

- Главным преимуществом выбранного эскиза жюри посчитало его гибкость и возможность приспособления к любому городскому ландшафту, а также возможность придания композиции индивидуальных черт, связанных с конкретным городом, - сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Место для стелы определяли сами тагильчане. Мемориал установят на Привокзальной площади. До конца марта будет завершена разработка проектной документации.