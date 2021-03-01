Доля грузоперевозок, оформленных с помощью цифровых сервисов, на СвЖД увеличилась до рекордных 97%

Фото: предоставлено СвЖД

В январе – феврале 2021 года на Свердловской магистрали 97% документов на перевозку грузов было оформлено с применением электронной подписи: это на 9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Оформлять перевозки дистанционно, без визита в офис, грузоотправителям СвЖД помогают цифровые онлайн-сервисы и автоматизированные системы.

Информационные ресурсы в сфере грузоперевозок сосредоточены на официальном интернет-портале ОАО «РЖД» в разделе «Грузовые перевозки». Начальный пакет сервисов доступен пользователям после регистрации в личном кабинете www.cargolk.rzd.ru. Например, клиент может получить справочную информацию, рассчитать предварительную стоимость перевозки, заказать транспортные и дополнительные услуги, оформить онлайн некоторые документы. Аналогичный функционал доступен в мобильном приложении «РЖД Груз 2.0». В личном кабинете уже зарегистрировалось более 600 клиентов СвЖД, из них порядка 40 – с начала текущего года. В основном это предприятия малого и среднего бизнеса.

Для онлайн-заказа услуг, включая экспортные и транзитные перевозки, предоставление подвижного состава, погрузочно-разгрузочные и терминальные работы, можно использовать электронную торговую площадку ОАО «РЖД» «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). В первую очередь сервис востребован у клиентов, работающих на спотовом рынке (когда расчеты производятся сразу и требуется оперативная подача вагонов). При этом все необходимые документы и отчеты в системе формируются в электронном виде. В настоящее время активными пользователями ЭТП ГП являются более 60 грузоотправителей Свердловской магистрали. За два месяца 2021 года через сайт www.etpgp.rzd.ru они заказали 1,1 тыс. вагонов.

Фото: предоставлено СвЖД

Полный доступ к системе электронного документооборота на постоянной основе можно получить через автоматизированную систему ЭТРАН («Электронная Транспортная Накладная»). Программный комплекс дает возможность удаленно оформлять все виды перевозочных документов: транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ, счета-фактуры и др. С начала текущего года на Свердловской железной дороге к ЭТРАН подключились 30 новых предприятий. Всего данную цифровую платформу используют более 1,7 тыс. грузоотправителей СвЖД.

По итогам 2020 года на Свердловской магистрали дистанционно было оформлено порядка одного миллиона документов на перевозку грузов.