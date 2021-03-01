В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Пенсионерам рекомендовано оставаться дома и не посещать массовые мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пожилых жителей региона. Горожанам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома и не посещать массовые мероприятия, также это касается людей, имеющих хронические заболевания. Ограничения продлены до 15 марта. Такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Помимо этого в документе говорится и о положительных моментах.

- Теперь наполняемость на площадках во время культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе составит 75%, - сообщает региональный оперштаб.

Также больше зрителей станет в кинотеатрах, театрах, филармониях и концертах: их наполняемость также увеличится до 75% после уже привычных 50%.