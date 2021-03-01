Больница Нижнего Тагила заплатит за лекарство от артрита больше 10 миллионов

Тагильская больница закупает лекарства на 10 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городская инфекционная больница Нижнего Тагила через электронный аукцион закупает препарат «Тофацитиниб» на сумму 10,1 миллиона рублей.

Это лекарство применяют для лечения двух видом артрита и колита. Препарат поступит в медицинское учреждение несколькими партиями до начала лета. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В феврале этого года больница закупила несколько востребованных препаратов на сумму в 13,8 миллионов рублей. В список попали «Парацетамол», «Цефоперазон» и другие наименования.