В Екатеринбурге владельцы карт «Мир» получат 7-рублевую скидку на проезд

Льготы действуют в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге владельцы карты «Мир» могут получить специальную скидку от 7 до 8 рублей на проезд в общественном транспорте. Акция будет действовать с 1 марта по 30 июня 2021 года. Льготы действуют в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках при условии, что в транспорте работает бесконтактная оплата.

- Сумма разовой поездки будет списана с карты уже с учётом скидки. При оплате картой «Мир» любого банка скидка составит 7 рублей, при оплате Единой социальной картой – 8 рублей, - сообщает пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Официально в Свердловской области зарегистрировано более 2,6 миллиона карт «Мир», большинство из которых являются бесконтактными.