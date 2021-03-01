Уральские медики привезли вакцину от коронавируса в отдаленные территории

Вакцинация в Свердловской области проводится в 77 учреждениях. Фото: mzso.info

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Причем делают прививку не только на территории больниц. Мобильные фельдшерско-акушерские пункты ездят по региону, чтобы обеспечить «Спутником V» отдаленные территории, где нет больниц. Так, сегодня, 1 марта, отечественную вакцину привезли на станцию Седельниково Сысертского района.

- Каждый житель нашего района имеет право на бесплатную прививку от COVID-19. Неважно, проживает он в крупном поселке или маленькой деревушке на 200 человек, вакцина будет к нему доставлена, - отметил главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов.

В региональном минздраве отмечают, что вакцинация в Свердловской области проводится в 77 учреждениях в 140 прививочных кабинетах. Также работает 22 мобильных пункта и 25 мобильных бригад.