Полгода бесплатного обслуживания: УБРиР запустил акцию «120 дней за 0 рублей»

Ставка по карте при выходе из льготного периода составляет от 12% годовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «120 дней за 0 рублей» для новых владельцев кредитной карты «Хочу больше». При оформлении кредитки в мобильном приложении в период с 1 марта по 31 августа 2021 года они получают бесплатное ее обслуживание в течение полугода.

Кредитная карта «Хочу больше» дает своему владельцу беспроцентный льготный период в 120 дней и трехуровневый кешбэк*, позволяющий получать до 2500 рублей в месяц. Если владелец карты совершил покупки на сумму от 10 тыс. в месяц, то он получает 3%-й кешбэк на оплату авиабилетов и проживания в гостинице, 2%-й — на товары и услуги в категориях «Салоны сотовой связи и кабельные услуги», «Дом, ремонт», «Бытовая электроника», и 1%-й кешбэк на покупки в остальных категориях.

Кредитный лимит «Хочу больше» — до 700 тыс. рублей. Ставка по карте при выходе из льготного периода составляет от 12% годовых. Комиссия за снятие наличных и переводы составляет 390 рублей плюс 3,9% от суммы операции. Стоимость обслуживания без участия в акции — 99 рублей в месяц. При участии в акции банк в течение 6 месяцев с момента оформления карты не взимает ежемесячную комиссию за ее обслуживание.

Узнать подробнее условия по кредитной карте «Хочу больше» и оставить заявку на ее оформление можно как в мобильном приложении, так и на сайте банка.

*Кешбэк начисляется на сумму кратную 100 рублям.