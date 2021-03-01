Отделение Уральского института травматологии в Екатеринбурге получит новый аппарат для анализов крови

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге отделение Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина получит новый современный аппарат для анализов крови. Деньги на покупку и установку оборудования выделил Фонд Святой Екатерины, планируется, что врачи смогут пользоваться новинкой уже в мае этого года. Потребность в приобретении нового оборудования возникла из-за тяжелого для уральских медиков 2020 года.

- С июня институт травматологии принимает как плановых пациентов по направлениям, так и тех, кому необходима неотложная медицинская помощь. В следствии увеличения потока пациентов возрос износ существующего оборудования, - объясняют в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Планируется, что в новый аппарат сможет в кратчайшие сроки выдавать полную картину функционального состояния всех систем организма. И важную роль в этой диагностике играет именно получение анализов крови пациента.