Оформила кредит: в Екатеринбурге женщина отдала телефонным мошенникам 370 тысяч рублей

Женщина не сразу поняла, что ее обманули Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местные жители вновь стали жертвами телефонных мошенников. На этот раз в полицию обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, аферист сообщил, что екатеринбурженке срочно необходимо оформить заявку на кредит и перевести все деньги на защищенный счет.

- Женщина доверилась лжебанкиру и последовала его указаниям. Общая сумма ущерба составила 370 тысяч рублей, - рассказала в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

После перевода денег мошенник обещал связаться с женщиной, однако вскоре она потеряла с ним связь. Только после этого екатеринбурженка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».