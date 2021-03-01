Защита отца Сергия обжаловала решение Басманного суда о продлении ареста бывшего схиигумена

Защита отца Сергия уже пыталась обжаловать приговор суда, но ни к чему это не привело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокаты отца Сергия решили обжаловать постановление Басманного суда Москвы, по которому бывший схиигумен должен провести в СИЗО еще три месяца. Такое решение вынесли 25 февраля. На заседании было объявлено, что Николай Романов заключен под стражу до конца мая 2021 года. В Москве на бывшего схиигумена завели сразу три уголовных дела, в том числе за подстрекательство к суициду.

- Адвокатами схиигумена Сергия Романова было обжаловано постановление Басманного суда в Мосгорсуд о продлении срока содержания отца Сергия под стражей, - сообщает telegram-канал «Защита Отца Сергия».

Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна. Ранее 8 февраля защита отца Сергия пыталась обжаловать приговор в Московском городском суде. Но там не сочли убедительными доводы адвоката.