В Екатеринбурге около автозаправки вспыхнула машина, перевозившая цемент

Причину пожара предстоит выяснить специалистам МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 1 марта, в Екатеринбурге на Егоршинском подходе недалеко от автозаправки загорелась грузовая машина, перевозившая готовый цемент. Очевидцы заметили густой черный дым и поспешили вызвать спасателей. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Прибывшим на место огнеборцам понадобилось всего девять минут, чтобы потушить полыхавший автомобиль.

- В 14:10 поступило сообщение о пожаре по адресу г. Екатеринбург, ул. Высоцкого,1. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 2 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам МЧС.