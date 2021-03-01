Новые автобусы будут курсировать по маршрутам № 24, 28 и 30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург закупят еще 60 новых автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. На новые машины выделят 799 миллионов 220 тысяч рублей без учета федерального финансирования.

- Новая техника будет отвечать всем необходимым требованиям организации качественных пассажирских перевозок: автоматической системой обнаружения и тушения пожара, видеонаблюдением, тахографом, Wi-Fi, программой контроля за состоянием водителя, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения, - рассказали в администрации города.

Планируется, что новые автобусы начнут ездить по улицам города уже в четвертом квартале 2021 года. Они будут курсировать по маршрутам № 24, 28 и 30.