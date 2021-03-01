В Нижнем Тагиле включат сирены

Сирены будут звучать в течение одной минуты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле 3 марта в 10:40 на одну минуту включат сирены в рамках тестирования системы оповещения населения. Это будет сделано по требованию Министерства общественной безопасности.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Нижнего Тагила просят горожан не беспокоиться и продолжать делать свои дела. Эвакуация на местах после того, как зазвучит сирена, проводиться не будет.

Также в среду в это же время сирены зазвучат в других городах региона. Об этом пишет портал TagilCity.ru.