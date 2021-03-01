В Екатеринбурге хостелу придется заплатить 4 миллиона штрафа, за фиктивно зарегистрированных мигрантов

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге хостел получил 12 административных протоколов на 4 миллиона 800 тысяч рублей штрафа по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ за фиктивно зарегистрированных в нем мигрантов. В небольшую гостиницу на Сыромолотова нагрянули с проверкой, когда оказалось, что в базе данных сотрудников полиции из управления по вопросам миграции значится, что здесь проживает 418 иностранных граждан.

- Когда силовики внезапно нагрянули, на двух этажах здания не удалось обнаружить даже одного мигранта. В помещениях царила идеальная чистота, как в коридорах, так и в комнатах, а также на общей кухне. Складывалось такое впечатление, что к приезду стражей порядка была сделана генеральная уборка. Однако не так все просто, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. - При таком количестве зарегистрированных людей, если бы они реально там жили, такую стерильность поддержать было бы просто не реально. А тут не соринки, ни пылинки.

Сотрудникам полиции показалась идеальная чистота в хостеле подозрительной. И не зря. Оказалось, что те, кто был зарегистрирован в хостеле, на самом деле живут там же где и работают - на стройках города. Да и не могли 418 человек фиктивно зарегистрированных мигрантов жить в небольшой гостинице, рассчитанной на 50 мест.