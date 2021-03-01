«Парад органистов», фестиваль Bach-fest и «Зимний путь»: афиша Свердловской филармонии с 1 по 7 марта

Даниэль Зарецкий Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

В первую неделю весны - с 1 по 7 марта в Свердловской филармонии пройдет «Парад органистов» и стартует традиционный фестиваль Bach-fest. Кроме того можно будет услышать знаменитый «Зимний путь» Шуберта в исполнении немецких артистов, советских композиторов Вайнберга, Чайковского, Шостаковича в видении маэстро Алексея Богорада и музыку русских композиторов от Уральского юношеского симфонического оркестра.

Лада Лабзина Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

1 марта, понедельник, 19:00, 6+

Парад органистов. Открытие фестиваля Bach-fest

Традиционный весенний фестиваль Bach-fest, посвящённый творчеству Иоганна Себастьяна Баха, состоится в Свердловской филармонии с 1 по 31 марта. В день открытия на сцену филармонии выйдут пять ведущих российских органистов: народный артист Владимир Хомяков из Челябинска, заслуженный артист России Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга, солистка московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина, ещё одна органистка из Москвы Олеся Кравченко, а возглавит «Парад органистов» арт-директор Bach-fest, органист Свердловской филармонии Тарас Багинец.

В их исполнении впервые в Екатеринбурге прозвучат все шесть концертов Иоганна Себастьяна Баха по Антонио Вивальди и по принцу Иоганну Эрнсту, созданные композитором в Веймарский период творчества.

Томас Бауэр Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

3 марта, среда, 19:30, 6+

Шуберт. Зимний путь

Томас Бауэр (баритон), Николаус Рексрот (фортепиано)

В Екатеринбурге выступит дуэт немецких исполнителей Томаса Бауэра (баритон) и Николауса Рексрота (фортепиано). Концерт в Свердловской филармонии станет частью гастрольного тура по России, который стартовал в Иркутске на фестивале «Звезды на Байкале» и завершится в Москве. Дуэт представит самый исполняемый в Европе и при этом крайне редко звучащий в России вокальный цикл песен Шуберта «Зимний путь».

Немецкие исполнители уже знакомы Екатеринбургу – артистам рукоплескали слушатели Международного фестиваля Be@thoven, который состоялся в декабре 2020 года в Свердловской филармонии.

Инициатором тура является продюсерское агентство RCCR Projects GmbH Berlin при поддержке Гёте-Института и Генерального консульства Германии в Екатеринбурге. Концерт является частью культурной программы в рамках Года Германии в России.

Алексей Богорад Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

4 марта, четверг, 18:30, 6+

Алексей Богорад и Уральский филармонический оркестр

В исполнении Уральского филармонического оркестра под управлением Алексея Богорада прозвучат сочинения советских композиторов, которые оказались связаны не только дружбой, но и судьбой страны – Мечислава Вайнберга, Бориса Чайковского, Дмитрия Шостаковича.

Мечислав Вайнберг и Борис Чайковский были друзьями долгие годы, именно Чайковскому Вайнберг посвятил свою последнюю Камерную симфонию. Дмитрий Шостакович сыграл огромную роль в судьбе обоих музыкантов: он не только был учителем Чайковского и оказал большое влияние на Вайнберга, но и ходатайствовал за освобождение Мечислава, когда его осудили в связи с «делом врачей».

В программе концерта Камерная симфония для кларнета и струнных Вайнберга, Тема и восемь вариаций Бориса Чайковского, Симфония № 5 Шостаковича.

Уральский юношеский симфонический оркестр Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

5 марта, пятница, 19:00, 6+

По страницам русской музыки

В исполнении Уральского юношеского симфонического оркестра под управлением Антона Шабурова прозвучат Музыкальная картина «Садко» Римского-Корсакова, Концерт для скрипки с оркестром ля минор Львова и Симфония № 1 Калинникова. Солистка Лидия Ступакова-Конева (скрипка).