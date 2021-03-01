Уралец отсудил за поврежденный проводом автомобиль 71 тысячу рублей

Областной суд не стал менять решение городского суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель города Краснотурьинск Свердловской области отсудил у «Ростелекома» 71 400 рублей за повреждение своего автомобиля Renault Sandero, который пострадал по вине компании в апреле 2020 года.

Тогда супруга владельца автомобиля передвигалась на нем по улице Каталей в Краснотурьинске. Во время движения машина переехала оборвавшийся провод, который повредил переднюю часть авто, включая лобовое стекло. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Владелец иномарки потребовал через Городской суд взыскать с компании 71 400 рублей, а также шесть тысяч рублей за услуги адвоката, 2 342 рублей, заплаченные за госпошлину и еще 555 рублей за понесенные почтовые расходы.

В качестве ответчиков выступали: ПАО «Ростелеком», «ОАО «МРСК Урала», мэрия Краснотурьинска и ее комитет по управлению имуществом ГО. В итоге с компании «Ростелеком» суд потребовал взыскать 71,4 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба, 2 342 рублей - компенсация госпошлины и 6 тысяч рублей за услуги эксперта.

Ответчик пробовал обжаловать приговор в Свердловском областном суде, но решение не было изменено.