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В Екатеринбурге запретят парковаться еще на семи улицах

Рассказываем, где установят знаки «Остановка запрещена»
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Парковку запретят еще на семи центральных улицах города

Парковку запретят еще на семи центральных улицах города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в скором времени станет нельзя парковать автомобили еще на семи улицах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Новые знаки «Остановка запрещена» появятся на центральных улицах города. В администрации уверены, что запрет на парковку, повысит пропускную способность на этих улицах.

Знаки появятся на Мамина Сибиряка - от Малышева до Куйбышева, на Первомайской - от Мира до Софьи Ковалевской, на Карла Либкнехта - от Шевченко до Первомайской, на Фрунзе - от Чапаева до Белинского, на Братьев Быковых - от Свердлова до Испанских Рабочих. Кроме того парковаться нельзя будет на внутриквартальных проездах от улицы Челюскинцев до дома № 18 на улице Николая Никонова и от улицы Волгоградской до переулка Садоводов.

В администрации отметили, что знаки «Остановка запрещена» будут установлены на этих улицах по просьбам горожан.