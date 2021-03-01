Парковку запретят еще на семи центральных улицах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в скором времени станет нельзя парковать автомобили еще на семи улицах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Новые знаки «Остановка запрещена» появятся на центральных улицах города. В администрации уверены, что запрет на парковку, повысит пропускную способность на этих улицах.

Знаки появятся на Мамина Сибиряка - от Малышева до Куйбышева, на Первомайской - от Мира до Софьи Ковалевской, на Карла Либкнехта - от Шевченко до Первомайской, на Фрунзе - от Чапаева до Белинского, на Братьев Быковых - от Свердлова до Испанских Рабочих. Кроме того парковаться нельзя будет на внутриквартальных проездах от улицы Челюскинцев до дома № 18 на улице Николая Никонова и от улицы Волгоградской до переулка Садоводов.

В администрации отметили, что знаки «Остановка запрещена» будут установлены на этих улицах по просьбам горожан.