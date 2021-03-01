Водители автобусов в Нижнем Тагиле за три дня нарушили ПДД 84 раза

За три дня стражи порядка зафиксировали десятки нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО с 24 по 26 февраля 2021 года сотрудники ГИБДД проводили рейды, в ходе которых проверили 215 автобусов: 174 из них работают на городских маршрутах и 31 – на пригородных и междугородних.

Во время рейда стражи порядка зафиксировали многочисленные нарушения: всего за три дня выявлены 84 нарушения. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Также сотрудники ГИБДД установили 43 факта поездок на неисправных автобусах, их эвакуирвали на штрафстоянку. В семи автобусах пассажиры не использовали ремни безопасности, в пяти случаях – нарушены правила перевозки пассажиров.