Ездят с неисправностями и без ремней: госавтоинспекторы Нижнего Тагила проверили пассажирские автобусы

Во время рейда было зафиксировано 84 нарушения правил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинпекторы Нижнего Тагила три дня проверяли пассажирские автобусы. Всего инспекторы проверили 215 автобусов из них: 174 находящихся на регулярных городских маршрутах и 31 пригородный и междугородний маршрут.

- Также сотрудниками Госавтоинспекции было проведено восемь негласных проверок автобусов. Методом скрытого контроля, когда фиксация нарушений производилась сотрудниками ГИБДД на автомобиле, который не имеет специального цветографического обозначения (ГИБДД), - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Во время рейда было зафиксировано 84 нарушения правил. Среди них в 43 автобусах нашли неисправности, в семи водители не пристегивались во время поездок, еще пять нарушили правила перевозки пассажиров.

В полиции отметили, что в ГИБДД продолжат проводить профилактические мероприятия, в том числе во время них будут проверять техническое состояние автобусов.