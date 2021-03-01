Мальчик упал, оступившись на деревянном настиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Алапаевска начала проверку, после того, как 14-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав со второго этажа во время подработки на стройке. Инцидент произошел 27 февраля. По данным ведомства, подросток подрабатывал по устной договоренности со знакомым. Мальчик переносил утеплитель, когда оступился на деревянном настиле и упал со второго этажа на бетонный пол.

- Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению лицом, привлекшим несовершеннолетнего к выполнению строительных работ, требований трудового законодательства, а также требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, мальчик воспитывается в благополучной семье, на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит.