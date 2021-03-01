С 16 февраля после возобновления международных полетов из Кольцово в Анталью улетели около тысячи пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Турцию можно будет улететь на самолетах еще трех авиакомпаний. С 3 марта чартерные и регулярные рейсы в Анталью запускают авиакомпании Azur air и Nordwind, а с 6 марта - авиакомпания «Россия».

- В настоящее время рейсы из Екатеринбурга в Анталью выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам. С приходом на маршрут новых перевозчиков общее число рейсов в Турцию из Кольцово в марте увеличится до девяти в неделю, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Azur air будет летать в Анталью на самолете Boeing 737. Вылеты запланированы на 05:05 по средам и на 03:00 по субботам. Авиакомпания Nordwind начнет летать в Анталью на Airbus A321. Вылет из Кольцово - в 07:00 по средам и в 09:00 по субботам. «Россия» будет перевозить пассажиров на самолете Boeing 737 по вторникам, четвергам и субботам. Вылеты запланированы на 15:20, 15:40 и 16:25.

В пресс-службе Кольцово отметили, что с 16 февраля 2021 года после возобновления международных полетов из Кольцово в Анталью улетели уже около тысячи пассажиров.