Министерство энергетики и ЖКХ запустило «горячую линию». С сегодняшнего дня, позвонив на нее, можно узнать об условиях участия в нацпроекте «Жилье и городская среда» и ближайших планах по реконструкции городских пространств. Также по «горячей линии» свердловчане могут высказать свое мнение о качестве работы подрядчиков и сообщить о состоянии ранее благоустроенных площадок.- Мы рассчитываем, во-первых, получить объективную картину того, насколько востребованы предлагаемые администрациями проекты благоустройства и главное - учтены ли при их разработке пожелания жителей, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. - Во-вторых, более оперативно выявлять нарушения в работе подрядчиков и принимать в отношении них соответствующие меры реагирования. В-третьих, надеемся вместе с неравнодушными жителями минимизировать случаи вандализма на готовых площадках.Кроме того на «горячей линии» свердловчанам подробно расскажут о том, как стать участником онлайн обсуждения дизайн-проектов по объектам благоустройства 2022 года. Позвонить на «горячую линию» МинЖКХ можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (343) 312-02-33.