Уральцу пришлось расплатиться с долгами, чтобы улететь заграницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новоуральска купил путевку в Турцию, с чемоданами в предвкушении долгожданной поездки приехал в аэропорт, но улететь на отдых не смог. Ему не разрешили пройти таможенный контроль из-за долга по кредиту в 570 тысяч. При чем о имеющейся задолженности уралец знал.

- Должник уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако к погашению задолженности не приступил. Вследствие чего к мужчине были применены меры принудительного исполнения в виде ограничения права выезда за пределы РФ, ареста расчетных счетов, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

На следующий день после того, как 54-летнего новоуральца не пропустили в другую страну, он полностью погасил задолженность. Служба судебных приставов напоминает, что узнать об ограничении выезда за пределы РФ, можно воспользовавшись услугой «Предоставление информации о ходе исполнительного производства (онлайн)» на портале Госуслуги.